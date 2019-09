Die Akte Anthrax

Der Anthrax-Terror, der bereits am Folgetag alle behördlichen Ermittlungen zum 11. September 2001 beendete, ist Teil der 9/11-Verschwörung.

Der „Fall Anthrax“ ist kein nebensächliches Puzzleteil in irgendeiner 9/11-Verschwörungstheorie, sondern ein Kriminalfall, bei dem alle Opfer, Zeugen und wohl auch alle Täter bekannt sind. Sollten wir diese Täter indes weiterhin achselzuckend ihrer Wege ziehen lassen, dürfte dies nicht nur ein interessantes Versäumnis für die äußerste Randspalte unseres Geschichtsbuches sein, sondern wäre auch ein klares Signal für die Zukunft, dass wir allen Widerstand und alle Hoffnung aufgegeben haben. Heiko Schöning hat Ken Jebsen dieser Tage hierzu ein beeindruckendes Interview gegeben. Einleitend vorausgeschickt sei kurz, was ich bereits 2003 und 2011 in „Der zensierte Tag“ (1) sowie „11. 9. — 10 Jahre danach“ (2) zusammengefasst hatte.

Wir alle erinnern uns natürlich an den Anthrax-Terror, der schon am 12. September 2001 alle behördlichen Ermittlungen des Falles „9/11“ praktisch beendete. Nein, natürlich erinnern wir uns nicht. Deshalb rufen wir uns heute den Anfang der längst untergegangenen Story in Erinnerung, die uns aus aktuellem Anlass alle noch einmal beschäftigen muss. Mit Präsident George W. Bushs direkter Anweisung an seinen Justizminister ….