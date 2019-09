Pentagon entsendet US-Streitkräfte zur Verteidigung des saudischen Öls

Frisch nach dem Briefing der Trump Administration über “Optionen” für eine Reaktion auf den Iran wurde heute bekannt gegeben noch mehr US-Streitkräfte zur Verteidigung des saudischen Öls zu entsenden.

Verteidigungsminister Mark Esper sagt, dass Trump den Einsatz bereits genehmigt hat und dass er sich auf Wunsch Saudi-Arabiens vor allem auf Luft- und Raketenabwehrsysteme konzentrieren wird.

Dies war für Saudi-Arabien ein großes Problem. Obwohl sie über das dritt teuerste Militär der Welt verfügen, hinter den USA und China, und doch haben sich ihre Verteidigungssysteme als unfähig erwiesen, Drohnen und viele aus dem benachbarten Jemen abgefeuerte Raketen abzuwehren.

Die Erwartung ist, dass die USA mehr Luftverteidigungsbatterien in das Gebiet schicken werden, um zu versuchen, zukünftige Angriffe abzuwehren. Ob das tatsächlich funktionieren wird oder nicht, ist eine wichtige Angelegnheit, da die USA den Saudis angeblich ihr Spitzengeräte verkauft haben. Es hat aber bei den Saudis nicht funktioniert, also ist die Frage, ob das Hinzufügen von mehr es noch erfolgreicher machen wird.

Die USA haben in den letzten Jahren erheblich in den Versuch investiert, die Fähigkeiten zur Bekämpfung von Drohnen zu verbessern, und festgestellt, dass ihr bestehendes Arsenal an Flugabwehrsystemen weder kosten effizient noch fähig ist, wenn es um die viel kleineren, billigeren Drohnen geht, die in den letzten Jahren in Mode gekommen sind.

Saudische und US-Beamte versuchen weiterhin, den saudischen Angriff vom vergangenen Wochenende auf den Iran verantwortlich zu machen, und präsentieren die US-Einsätze als einen Versuch, den iranischen Fähigkeiten zu begegnen.

In Wirklichkeit hat der Iran die Beteiligung abgeschtritten, und die Houthis aus dem Jemen haben sich zu den Luftangriffe bekannt. Präsident Trump hat vorgeschlagen, dass er einen Krieg mit dem Iran vermeiden will, aber die US-Falken geben ihnen weiterhin die Schuld um einen Krieg zu beginnen.