Am Wochenende vom 20. bis zum 22.09.2019 finden in Berlin zwei große Demonstrationen statt: Die Klimastreiker der Fridays-For- Future-Bewegung fordern Kohleausstieg und CO2 -Senkung, und die Anti-5G-Aktivisten fordern, dass der neue 5G-Mobilfunkstandard nicht ohne Unbedenklichkeitsnachweis eingeführt wird, und damit am besten gar nicht. Welche Forderungen tatsächlich am besten dazu geeignet wären, (nicht nur) das Klima zu schützen, erfahren Sie in dieser Sendung.

