Saudi Aramco: Wer profitiert wirklich vom Narrativ eines Angriffs durch den Iran?

Der Zwischenfall von Tonkin, JFK, 9/11, Madrid und London. Vieles wird sich erst nach späterer Aktenlage als das herausstellen, was gerne in der Hochleistungspresse als Verschwörungstheorie gebrandmarkt wird. Spätestens mit der Ermordung von JFK wurde dieser Begriff Teil der westlichen Kultur. Genauso wie der Begriff des Angriffs unter falscher Flagge aka False Flag-Operation. Daher ist es nicht verwunderlich, dass bei fast jedem ungewöhnlichen Vorfall viele Menschen das offizielle Narrativ in Frage stellen. Vielleicht ist dies sogar der Grund, warum es nach 9/11 kein ähnlich großes Ereignis mehr gab. Nicht weil die Regierungen die Bevölkerungen besser schützen, sondern weil es für die Geheimdienste und andere “Behörden” schwieriger geworden ist, die Menschen derart hinters Licht zu führen.

Dies voran gestellt, sei trotz allem darauf hingewiesen, dass Regierungen nicht immer False Flag-Operation planen müssen, um Politik in eine bestimmte Richtung treiben zu können. Manchmal kann auch ein Ereignis, das nicht durch irgendeine Regierung, einen Geheimdienst oder eine Behörde “ausgelöst” wurde, genutzt …..