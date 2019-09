Nicht lächeln für die Kamera

Ein Prozess in Großbritannien ist gerade mit potenziell gefährlichen Auswirkungen auf die persönliche Freiheit hier zu Ende gegangen.

Großbritannien ist derzeit das am meisten überwachte Land in der westlichen Welt – das heißt überwacht von seinen eigenen Polizeikräften. Allein in London hat die Polizei mehr als 420.000 Überwachungskameras an öffentlichen Orten aufgestellt. Das entspricht 48 Kameras pro 1.000 Einwohner. Was erfassen die Kameras? Alles, was in der Öffentlichkeit getan und gesehen wurde.

Die Kameras verwenden eine Gesichtserkennungstechnologie, die eine Grimasse, einen Pickel, eine Sommersprosse, sogar ein Augenzwinkern beim Gehen auf der Straße erfassen kann. Die Software vernetzt dann alles, was die Kamera aufnimmt, mit staatlichen Datenbanken. Durch Berühren des Bildschirms, der Ihr Bild zeigt, kann die Polizei sofort ein vollständiges Dossier über Sie zur Hand haben – Ihre medizinischen, finanziellen, polizeilichen, Bildungs-, Personen- und Arbeitsunterlagen. Anders ausgedrückt, indem sie Ihr Gesicht auf einem Computerbildschirm anklickt und ohne einen……