China – Thailand militärische Kooperation

Bild: Thailändisches Marinelandungsschiff

Neuesten Nachrichten zufolge hat Bangkok mit China einen Deal unterzeichnet zur Anschaffung eines Marinelandungsschiffes (Landungsstegdock oder LPD) verdeutlicht die wachsenden Beziehungen zwischen Peking und Bangkok im Bereich der militärischen Angelegenheiten.

Das einzige andere Schiff der thailändischen Royal Navy mit ähnlichen Fähigkeiten ist die HTMS Angthong, gebaut von Singapur, berichtete die Bangkok Post.

Der Deal geht auf mehrere andere bedeutende Waffenkäufe zurück, die Bangkok in den vergangenen Jahren getätigt hat, darunter 39 in China gebaute schwere VT-4-Kampfpanzer (weitere 14 sind in Planung), Chinas gepanzerte …..