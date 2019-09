Zur QUDS 1

Am 14. September erschütterten mehrere Explosionen das Ölfeld Khurais sowie die Raffinerie Abqaiq, eine der wichtigsten petrochemischen Anlagen Saudi-Arabiens. Einige Stunden später behaupteten die Houthis, dass sie im Rahmen ihrer Kampagne „Balance of Deterrence“ beide Einrichtungen mit zehn Drohnen ins Visier genommen hätten.

Was diesen Angriff von anderen registrierten Houthi-Drohnenangriffen unterschied, war nicht nur die beispiellose Menge an materiellem Schaden, sondern auch der anhaltende Zweifel an der Art und der Zuordnung des Angriffs. Erstens führte ein Video, das angeblich Flugobjekte zeigt, die in den kuwaitischen Luftraum eindringen sollen, zu Spekulationen, dass dieser Angriff wie ein früherer „Houthi“-Drohnenangriff tatsächlich aus dem Irak oder sogar dem Iran stammen könnte. Während das Video unbestätigt bleibt, gibt die Tatsache, dass die kuwaitische Regierung eine Untersuchung des Problems eingeleitet hat, der Idee, dass an diesem Tag etwas über Kuwait geschehen sein könnte, etwas Glaubwürdigkeit. Spekulationen über die Ursprünge des Angriffs wurden durch einen Tweet von Mike Pompeo weiter angeheizt, in dem er behauptete, dass es keine Beweise dafür gebe, dass die Angriffe aus dem Jemen kamen.

Dann stellte sich die Frage, ob Drohnen überhaupt eingesetzt worden waren oder ob der Angriff tatsächlich ein Raketenangriff gewesen sein könnte. Frühere Drohnenschläge der Houthi-Drohnen gegen Ölanlagen führten tendenziell zu recht begrenzten Schäden, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass diesmal ein anderes Waffensystem verwendet wurde. Tatsächlich kam Aramco zu dem Schluss, dass seine Anlagen von Raketen angegriffen wurden.