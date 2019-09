Wie Unternehmen unsere psychischen Bedürfnisse ausbeuten

Mann, Mann, Mann, das ist mal wieder eine Überschrift, die so gar nicht rockt. Überhaupt nicht suchmaschinenoptimiert. Kein Mensch googlet was mit Ausbeuten, außer mir wahrscheinlich. Ausbeutung, das riecht nach Marx, das klingt unsexy, anstrengend. Das will doch keiner lesen. Abtörner! Wenn man Ausbeutung hört, macht sich sofort ein schlechtes Gefühl breit. Es beschleicht einen der Verdacht, dass man vielleicht selbst betroffen sein könnte. Werde ich ausgebeutet? Ich Opfer. Beute ich andere aus? Ich Schwein. So oder so, ein richtiges Scheißthema.

Aber wie das so ist: Was raus muss, muss raus. Seit ich diesen Tweet gelesen habe, habe ich das menschliche Bedürfnis, dazu was zu schreiben.

Die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen (und der Natur durch den Menschen) ist ja quasi das Fundament des Kapitalismus – das hab ich noch in der Schule gelernt. Aber mich interessiert natürlich wieder die psychische Ebene. Und da werden menschliche Bedürfnisse ausgebeutet.

Der Workoholic

Ich glaub, in fast jeder Firma gibt es so eine Person wie meine Kollegin. Sie kam morgens um 7 und ging abends um 7 – und es war kein Geheimnis, dass ihr…..