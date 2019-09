Unterwegs in Syrien: Von Hama nach Idlib

Nach acht Jahren Krieg: Die Dschihadisten befinden sich in Syrien auf dem Rückzug. Eine Reportage

Khalil Ashawi/REUTERS

Die Fahrt von Hama nach Khan Scheikhun dauert keine halbe Stunde. 36 Kilometer trennen die Provinzhauptstadt Hama von der Kleinstadt an der Provinzgrenze zwischen Hama und Idlib. Beide Orte liegen an der Autobahn »M 5«, die die politische Hauptstadt Damaskus mit der Wirtschaftsmetropole Aleppo verbindet. Bis 2011 war diese Strecke in knapp vier Stunden zu bewältigen, heute muss man einen Umweg weit im Osten durch einen Wüstenkorridor nehmen, um nach Aleppo zu gelangen. Die Fahrt kann bis zu sieben Stunden dauern.

Seit dem 21. August 2019 ist die Autobahn »M 5« wieder bis Khan Scheikhun befahrbar. Die bewaffneten Gruppen, die die Kleinstadt in wechselnder…..