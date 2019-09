Selbstbedienungsladen EU: Rumänischer Kurzzeit-Kommissar erhält lebenslange Rente für wenige Wochen im Amt

Die künftigen Kommissare der neuen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (60, CDU) stehen schon fest. Der 70-jährige rumänische Sozialdemokrat Mircea Pascu wird da allerdings nicht dabei sein. Er darf jedoch für sechs Wochen EU-Kommissar spielen – „spielen“ deshalb, weil er nicht einmal mehr eine Aufgabe in der ausgedienten EU-Kommission bekommt. Der Grund: Durch die EU-Wahl waren die Kommissionsposten von Estland und Rumänien frei geworden, da die beiden Kommissare ins EU-Parlament wechselten. Estland hat aufgrund herber Kritik an den hohen Kosten entschieden, keinen Kurzzeitposten ohne Funktion in Anspruch zu nehmen.

EVP-Chef Weber fordert von Rumänien Verzicht

Damit Rumänien ebenfalls auf diese Besetzung durch den Sozialdemokraten….