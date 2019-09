Edelmetalle und der US-Dollar – Wie alles zusammenhängt

Die kürzliche Bewegung auf den Edelmetallmärkten – ein unglaublicher Kursanstieg um 33% seit August 2018 – spiegelte ein erhöhtes Maß an Angst und Gier auf den weltweiten Märkten wider; vor allem auf den ausländischen Märkten. Edelmetalle, besonders Gold, sind in letzter Zeit auf einige der höchsten Preisniveaus hochgeschossen, da ausländische Währungen gegenüber dem US-Dollar an Wert verlieren. Dennoch kaufen Verbraucher, Institutionen, Regierungen und Zentralbanken zurzeit so viel sie können.

12-monatige Kapitalverschiebung in Währungen

Wie wir bereits seit über zwölf Monaten nahelegen, spielt sich an den weltweiten Märkten eine Kapitalverschiebung ab, bei der das Kapital aktiv nach den besten und sichersten Investitionen sucht. Wir glauben, dass das zu einer Stärke in reifen Volkswirtschaften weltweit führen wird. Werfen Sie einen Blick auf diesen Chart mit verschiedenen internationalen Währungen, um zu verstehen, wie sich die Kapitalverschiebung tatsächlich auf der Welt abspielt.

Japan, Kanada und die Schweiz erleben eine moderate Kursschwäche gegenüber dem US-Dollar – doch diese reifen…..