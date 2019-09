König Salomo und 666 Gold

Egon von Greyerz

Die Täuschung ist so groß und im Grunde so offensichtlich, dass sie niemand sehen kann. Dass sie niemand sehen kann, liegt daran, dass sie niemand sehen will. Alle wollen der Täuschung erliegen, dass der Kaiser Kleider trägt, obgleich er splitternackt ist.

Im Verlauf des Artikels werde ich auch auf König Salomo und die Bedeutung der Zahl 666 für Gold- und Silberinvestoren eingehen.

WeWork und WirVerlierenVielGeld

Bevor wir zur großen Täuschung kommen, wollen uns noch eine der vielen Mini-Illusionen anschauen, die in diesem Jahrhundert auftauchten. Der Name des Unternehmens müsste eigentlich “WeLoseLotsOfMoney” heißen, sie haben aber einen anderen – aber genauso schlechten – Namen gewählt, nämlich “WeWork”.

Als junger Mann habe ich angefangen zu lernen, dass man für Arbeit Geld…..