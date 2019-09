Hohe Bereitschaft zum Krieg

Als vor ein paar Tagen der Sicherheitsberater der US-Regierung, John Bolton, das Weiße Haus verließ, atmete die Welt auf. Ein Hardliner, der nur den Krieg, vor allem gegen den Iran, im Sinn hatte, war weg. Was aber, wenn Bolton nur deshalb ging, um den Eindruck der anhaltenden US-Kriegstreiberei zu zerstreuen, ohne das Ziel eines Militärschlags gegen den Iran tatsächlich aufzugeben? Die Vorfälle in Saudi-Arabien zeigen jedenfalls, dass die Konflikte in der Region keinesfalls kleiner geworden sind und die Bereitschaft zu neuen Kriegen weiterhin hoch ist.

Eine Frage ist sicherlich, ob die Falken hier noch im Spiel sind, die nach der Demission Boltons deutlich machen wollen, welchen Einfluss sie in der US-Regierung haben. Es könnte natürlich auch darum gehen, den Iran wieder als ersten Aggressor in Stellung zu bringen und gleichzeitig vergessen zu machen, dass es noch andere Beteiligte in dem Dauerkonflikt am Persischen Golf gibt. Ganz sicher ist aber, dass der Iran den Saudis und den Amerikanern keinen Kriegsgrund just in dem Moment liefern würde, wo derjenige, der allerhand Kriegsgründe schon längst als gegeben ansah, gerade aus dem Amt gegangen ist.

Bei näherer Betrachtung spricht daher auch kaum etwas dafür, dass der Iran hinter…