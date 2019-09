Fotos aufgetaucht die zeigen das China Hitech-Überschall-Spionage-Drohnen entwickelt hat

Neue Bilder sind Anfang dieser Woche in den sozialen Medien aufgetaucht, die Chinas Überschall-Spionage-Drohne zeigen, die während einer Probe für die Militärparade anlässlich des 70. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China durch die Straßen von Peking rollt.

Die Proben für die Militärparade wurde am Sonntag durchgeführt und dauerte bis zum Montagmorgen. Beobachter in der ganzen Stadt konnten Bilder von fortschrittlichen Waffen machen und diese auf Social Media Plattformen im In- und Ausland austauschen.

Die Fotos lösten einen Sturm der Konversation auf Social Media Plattformen aus, aufgrund einer Überschall-Drohne der DR-8-Aufklärung, die auf der Rückseite eines Militärlastwagens entdeckt wurde. Die Drohne wurde noch nie zuvor in der Öffentlichkeit gesehen.

Die South China Morning Post sagte, dass die DR-8 eine wichtige Rolle spielen würde, wenn ein heisser krieg mit den USA im Südchinesischen Meer oder im Westpazifik ausbrechen würde.

Bild: Handout

Rick Joe, ein chinesischer Militäranalytiker, Autor und Diplomat, tweete, dass die DR-8 ähnliche Eigenschaften hat wie eine Lockheed D-21 Überschalldrohne, die in den frühen 1970er Jahren in den Ruhestand ging.

Die Aufklärungsdrohne DR-8 wird es China ermöglichen, die Angriffe auf US-Schiffe mit DF-21D-Anti-Schiffsraketen und DF-26-Ballistikraketen zu koordinieren.

Zhou Chenming, ein in Peking ansässiger Militärkommentator, wurde von der Zeitung wie folgt zitiert: die DR-8 kann eine maximale Geschwindigkeit von Mach 3,35 (4100 Km/h) erreichen.

Der in Shanghai ansässige Militärkommentator Shi Lao sagte, dass die People’s Liberation Army (PLA) die Drohne ausgiebig getestet hat, und weiter, dass sie Guam leicht erreichen kann, wo sich eine große US-Militäranlage befindet.

“Tatsächlich hat dieses UAV[die DR-8] vor einer Weile seinen Dienst aufgenommen”, sagte Shi.

Ein anderer militärischer Beobachter auf Social Media sagte, die Drohne sei “die größte Überraschung bisher”.

Ebenfalls in der Probe zu sehen war Chinas hypersonische DF-17-Rakete, die durch Ausweichmanöver in die amerikanischen Raketenabwehrnetze eindringen kann, während sie zwischen Mach 5 (6200 KM/h) und Mach 10 (12400 Km/h) fliegen kann.

Zhijun Cai, stellvertretender Direktor des Büros der militärischen Paradeleitung, sagte den lokalen Medien, dass die Waffen in der Parade alle aktiv sind und bei der PLA eingesetzt werden.

Ein bisher nicht bekannt gewordener Kampfpanzer der PLA, der im vergangenen Jahr in Dienst gestellt wurde, wurde ebenfalls entdeckt.

“Es wird dieses Jahr einige aufregende neue Waffen bei der Parade zu sehen sein”, sagte Zhou.

Hunderttausende von Menschen werden zu den Feierlichkeiten am 1. Oktober auf dem Platz des Himmlischen Friedens erwartet, die zeigen sollen, wie China als die aufstrebende Macht der Welt sich für einen Kampf mit den USA rüsten.