Ärzte dürfen Kinder nicht behandeln – weil Eltern KK-Prämien nicht bezahlen können

Rund 34‘000 Personen stehen in insgesamt sieben Schweizer Kantonen auf sogenannt schwarzen Listen. Das heisst für Betroffene (auch für Kinder und Krebs-Patienten): Medizinischer Behandlungsstopp.

Wegen ausstehenden Krankenkassen-Rechnungen haben sie nur noch Anspruch auf medizinische Nothilfe. Davon sind in der Schweiz laut « Blick » allein im Kanton Thurgau 5787 Menschen betroffen – darunter 856 Kinder, also jede/r siebte Betroffene im Kanton Thurgau. Die schwarze Liste gilt also auch für Kinder, deren Eltern die Bezahlung der Krankenkassenprämien nicht mehr wahrnehmen (können). Ärzte behandeln diese Kinder nur im Notfall – aber auch Notfälle haben einen Haken und werden von den Kassen zuweilen eigenwillig interpretiert .

«Im Kantonsspital Baden findet sich auf der Liste von 30 Krebspatienten der Vermerk «nicht bezahlt». Einzelne Krankenkassen weigern sich…..