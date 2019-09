Windräder: Stillstand ist der typische Betriebszustand – Winddaten gefälscht

Verheerende Umweltschäden ohne jeden Nutzen: Windräder! Bild: Petra Bork / pixelio.de

Längst sind sie stumme Zeugen einer verfehlten Politik: Windräder stehen zeitlich betrachtet die meiste Zeit still. Einer der Gründe sind gefälschte Daten über Windstärken. Den Schaden haben die betrogenen Betreiber.

Stillstand ist die typische Situation eines Windrades in Baden-Württemberg. Das, was jeder beim Vorbeifahren an Windkraftanlagen im Süden Deutschlands häufig sieht, ist kein subjektiver Eindruck, sondern erweist sich als Normalfall.