Rektor der Uni-Halle ist Klimaaktivist und somit fehl am Platze

Die folgende eMail wird an der Universität Halle von deren Rektor verschickt.

Liebe Mitglieder und Angehörige unserer Universität

für den kommenden Freitag, 20. September 2019, hat die „Fridays-for-Future”-Bewegung zu einem globalen Klimastreik aufgerufen, die Initiative „Scientists for Future” unterstützt diese Aktion. Wir als Vertreterinnen und Vertreter einer Wissenschaftsinstitution unterstützen das Anliegen ebenso, denn es ist längst Konsens in der Forschung: Der Klimawandel ist im Wesentlichen vom Menschen gemacht und nur wir selbst können eine weitere Erderwärmung mit ihren katastrophalen Folgen für unser Leben verhindern. Nicht nur junge Menschen haben Sorgen, wenn sie in die Zukunft blicken. In der Wissenschaft teilen wir diese über alle Generationen hinweg.

Wir möchten Sie hiermit darauf aufmerksam machen, dass in Halle ebenfalls eine Aktion zum Klimastreik ab 12 Uhr auf dem Hallmarkt stattfindet, an der Sie teilnehmen können.

Mit besten Grüßen im Namen des gesamten Rektorats

Christian Tietje

Rektor