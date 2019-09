Militarismus Aufmarschgebiet BRD

NATO-Kommando in Ulm macht sich kriegsbereit. Mitte Oktober US-Truppen- und Panzertransporte quer durch die Republik

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB

Die Bundeswehr und ihre NATO-Verbündeten treiben die Optimierung ihrer militärischen Aufmarschpläne gegen Russland energisch voran. Am heutigen Dienstag kommen Vertreter der NATO-Staaten in Ulm zusammen, um auf einer »sicherheitspolitischen Konferenz« den Stand und die Perspektiven bei der Einrichtung des neuen NATO-Kommandos für schnelle Truppen- und Materialtransporte (Joint Support Enabling Command, JSEC) in der Donaustadt zu erörtern. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für die nächste Verlegung von US-Truppen über niederländische Häfen quer durch Deutschland nach Polen, die…..