Impfdebatte: Die ungeregelte Migration ist der eigentliche Grund dafür

Von Peter Haisenko

Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Nach wie vor gibt es viele Länder, die für die Einreise einen Impfnachweis verlangen. Das ist sinnvoll, denn durch eingeschleppte Krankheiten sind ganze Völker ausgerottet worden. In Deutschland/Europa galten bis vor wenigen Jahren viele Infektionskrankheiten als ausgestorben. Das hat sich mit der ungeregelten Zuwanderung drastisch verändert.

Als Spanien Mittelamerika eroberte, lag der „Sieg“ weniger an der überlegenen Waffentechnik, sondern vielmehr daran, dass die Ureinwohner, die Mexika, keine Abwehrmechanismen gegen die Pocken entwickelt hatten. Der gesamte amerikanische Kontinent, Nord wie Süd, war frei von Pockenviren. Erst die europäischen Eroberer brachten diese tödliche Krankheit dorthin. Manche Chronisten gehen davon aus, dass etwa die Hälfte der indigenen Bevölkerung Mittelamerikas an Pocken gestorben ist. Die „Rache“ war dann die Syphilis, die von den Eroberern aus Amerika nach Europa gebracht worden ist und die die gesamte Sexualmoral in Europa über Jahrhunderte bestimmt hat.

In vielen Ländern ist der Impfnachweis Pflicht

Nicht nur diese Erfahrung begründet die strikte Politik von Inselstaaten…..