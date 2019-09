Dies und Das – Perspektiven, Verstehen und tödliche Arroganz

Die Debilität und Bösartigkeit aber auch die Lächerlichkeit der amis kennt keine Grenzen. Dieser Tage auf youtube entdeckt: „Putins Wahl-Niederlage signalisiert ungewisse Zukunft für Russland“. Von „voa“ („voice of america“, sozusagen die hässliche Mutter der deutschen welle, die sich ebenfalls – illegal natürlich – in die russischen Wahlen einmischte und zur Teilnahme an einer nicht genehmigten „Demo“ anstachelte).

So, so, Putin hat also die Wahlen verloren. Aha. Übrigens, keine Sorge, die voa Säue grunzen zwar am dümmsten und lautesten, aber all die anderen werte-westlichen medien Säue grunzen natürlich im Einklang mit. Liest man deren Dreck, so möchte man meinen, Putin sei am Ende.

Nur: Putin stand gar nicht zur Wahl und es waren regionale und kommunale Wahlen. Macht nix, wenn irgendwo in Sibirien ein Stuhl schief steht, dann kann man das…..