Das Ende der Menschheit?! Künstliche Intelligenz die Gedanken lesen kann

Künstliche Intelligenz, die den menschlichen Geist lesen kann, wird für die Menschheit, wie wir sie kennen, eine Katastrophe bedeuten. Technologien, die das menschliche Bewusstsein mit irgendeiner Art von Cloud-Computing-Service verbinden, könnten nicht nur den Weg für eine totalitäre Gedankenkontrolle ebnen, sondern auch das Wesen der menschlichen Beziehungen zerstören, sagt der Philosoph Slavoj Zizek bei einem Gespräch bei RT.

Totale Gedankenkontrolle klingt beängstigend und schrecklich. Und ein Computer, der die Gedanken mehrerer Menschen gleichzeitig lesen kann, würde ein normales Menschenleben so wir wie es heute kennen unmöglich machen, sagte der slowenische Kulturphilosoph RT im Anschluss an die World Artificial Intelligence (AI) Conference in Shanghai. Auf der gleichen Konferenz trafen Alibaba’s Chairman Jack Ma und Tesla CEO Elon Musk auf um über die Zukunft der KI zu diskutieren.

Während Jack Ma und Musk eine hitzige Diskussion über die Möglichkeit führten, dass Menschen in Zukunft von Maschinen gesteuert werden können, teilte der leitende Forscher am Institut für Soziologie und Philosophie an der Universität Ljubljanas seine Gedanken über das Problem mit.

Was ich eben jetzt untersuche, ist das so genannte Phänomen der verkabelten Gehirne, eine Möglichkeit, dass unser Gehirn mit digitalen Maschinen verbunden sind. Und das ist keine Utopie. Im Medienlabor am MIT, Massachusetts, haben sie bereits einfache Maschinen entwickelt. Es ist wie ein Helm, nichts Aufdringliches, sie setzten es auf und fertig. Und dann passiert etwas Schreckliches! Ich habe das Video gesehen – man denkt an bestimmte Gedanken, man sagt nichts, und die Maschine reproduziert sie entweder schriftlich oder mit künstlicher Stimme.” -Slavoj Zizek, über RT

Das Video, auf das Zizek verweist, dauert 60 Minuten:

Was passiert, wenn die KI ohne deine Erlaubnis anfängt, Gedanken zu lesen?

Dann kann sich die völlige Versklavung durchsetzen.

Jetzt gibt es eine ernsthafte Möglichkeit, unsere Gedanken zu lesen, nicht nur unsere emotionalen Gefühle wie wütend oder traurig, sondern auch die Linie unserer Gedanken. Der nächste Schritt in dieser “Utopie” wird ein Computer sein, der meine Gedanken und deine Gedanken lesen kann, der uns verbinden wird, damit wir unsere Gedanken teilen können. Wenn du und ich über den gleichen Computer verbunden sind, kann ich buchstäblich direkt an deinem Denken teilnehmen, ohne externe Kommunikation wie z.B. Word-Tipping”, sagt Zizek.

Solange du nicht weißt was ich denke sind wir Menschen freie Individuen. Ich denke, was ich denke, ich bin frei in meinem Kopf. Was passiert, wenn ich da auch nicht mehr sicher bin?” Slavoj Zizek, über RT