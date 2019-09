Strukturelle Neubewertung des Einsturzes von Gebäude Nr. 7 des World Trade Centers

Hier handelt es sich um eine Studie über den Einsturz des 47-stöckigen Gebäudes Nr. 7 des World Trade Centers (WTC7) in New York am 11. September 2001 um 17:20 Uhr Ortszeit.

Die Zielsetzung der Studie gliederte sich in drei Teile:

(1) Die Untersuchung der Reaktion der Gebäudestrukturen auf die mögliche Brandlast vom 11. September 2001, (2) Ausschlußszenarien, die den beobachteten Zusammenbruch nicht verursacht haben können und (3) die Bestimmung von strukturellen Ausfällen und ihren Positionen, die den völligen Einsturz in der am 11. September 2001 beobachteten Art und Weise verursacht haben können.

Das Forschungsteam der University Alaska Fairbanks (UAF) verwendete drei….