Nachdem die USA die Gespräche abgebrochen haben: Taliban-Delegation reist nach Russland

Ein Team von Verhandlungsführern der afghanischen Taliban ist Tage nach dem Scheitern der jahrelangen Verhandlungen mit den USA nach Russland gereist.

AFP

Der in Katar lebende Sprecher der Taliban, Suhail Shaheen, sagte der russischen Nachrichtenagentur TASS am Freitag, dass die Delegation der Gruppe in Moskau mit Samir Kabulov, dem Gesandten von Präsident Vladimir Putin für Afghanistan, zusammengetroffen sei, um die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Friedensprozess in Afghanistan zu diskutieren.

Ein Sprecher des russischen Außenministeriums sagte, dass die russische Seite während des Treffens “die Notwendigkeit der Wiederaufnahme” der Gespräche zwischen den USA und dem Taliban hervorgehoben habe und dass die militante Gruppe ihrerseits ihre “Bereitschaft, den Dialog mit Washington fortzusetzen” bekräftigt habe.

Unterdessen sagte ein hochrangiger Taliban-Führer in Katar: “Ziel dieser Besuche ist es, die Führer dieser Länder über die Friedensgespräche zu informieren. Präsident Trump beschloss, den Friedensprozess zu einem Zeitpunkt abzubrechen, zu dem beide Seiten alle offenen Fragen gelöst hatten und im Begriff waren, ein Friedensabkommen zu unterzeichnen.

Moskau hat bereits zwei Gesprächsrunden zwischen Taliban-Verhandlungsführern und prominenten afghanischen Persönlichkeiten abgehalten.

Die jüngste Reise nach Moskau war der erste internationale Besuch der Taliban seit Montag, als Trump die Gespräche mit der Gruppe für “tot” erklärte, nachdem er ein Camp-David-Treffen mit militanten Verhandlungsführern sowie dem afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani abgesagt hatte, wobei er sich auf ein tödliches Taliban-Autobombenatt in Kabul berief.

“Sie dachten sie töten ein paar Menschen um sich in eine etwas bessere Verhandlungsposition zu versetzen. Das kannst du nicht tun, das kann man bei mir nicht tun. Sie sind also für mich tot”, sagte Trump.

Die USA und ihre Verbündeten drangen unter dem Deckmantel “Kriege gegen den Terror ” in Afghanistan ein. Etwa 18 Jahre später haben die Taliban ihre Kampagne der Gewalt im ganzen Land nur verstärkt, und Washington hat einen Waffenstillstand mit den Militanten gesucht.

Nach neun Verhandlungsrunden in Doha, die im Oktober 2018 begannen, einigten sich amerikanische und Beamte der Taliban auf einen Entwurf eines Abkommen, der den Abzug von rund 5.000 US-Truppen aus Afghanistan im Austausch für Sicherheitsgarantien der Taliban vorsah.

Die Gruppe sagte, dass eine Vereinbarung “finalisiert” worden sei und die Gespräche in “einer guten Atmosphäre” beendet worden seien, aber der Deal sei dann von Trump sabotiert worden.

In einem Interview mit dem russischen RT-TV-Sender am Freitag äußerte der führende Taliban-Unterhändler Sher Mohammad Abbas Stanikzai die Hoffnung, dass Trump seine Ankündigung überdenken und an den Verhandlungstisch zurückkehren würde.

Er stellte jedoch fest, dass, wenn keine Einigung erzielt wird, die Kämpfer bereit sind, “für 100 Jahre” zu kämpfen.