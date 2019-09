Eine kleine Geschichtslektion für Justin Trudeau

Während die polnische Regierung ein Dreivierteljahrhundert später Kriegsschäden bei Deutschland fordert, betont die internationale Presse die sowjetische Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg. Da wird vergessen, dass die UdSSR sechs Jahre lang versuchte, ein Bündnis gegen den Nationalsozialismus zu bilden und keine Unterstützung fand. Da wird das Bündnis von 1938 zwischen Großbritannien, Frankreich und Polen und dem Nazi-Deutschland und dem faschistischen Italien vergessen, als das Münchner Abkommen die Tschechoslowakei zu Gunsten Deutschlands und Polens preisgegeben hat. In Wirklichkeit ist das deutsch-sowjetische Abkommen von 1939, das Polen spaltete, nur die Folge des europäischen Antisowjetismus.

Am 23. August 2019 veröffentlichte das Büro des kanadischen Premierministers eine Erklärung zum “Tag des schwarzen Bandes”, einem nationalen Tag, der vom Europäischen Parlament 2008-2009 dem Gedenken an die Opfer des faschistischen und kommunistischen “Totalitarismus” und der Unterzeichnung des Nichtangriffspakts zwischen Deutschland und der Sowjetunion im Jahr 1939, allgemein bekannt als Molotow-Ribbentrop-Pakt, gewidmet wurde. Verschiedene politische Mitte-Rechts-Bewegungen im Europäischen Parlament sowie in der Parlamentarischen Versammlung der NATO (d. h. der Vereinigten Staaten)….