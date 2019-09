Krass!! Militärische Raketen die wie Flugzeuge aussehen – DENK AN 9/11

Waren die Flugzeuge am 11.9.2001 Echt? Wurden solche Miniatur-Flugzeuge verwendet? Ist das Szenario wahrscheinlichere das die Flugzeuge eigentlich große Raketen waren die wie Passagierflugzeuge der American Airline aussahen!

Vielleicht ist das der Grund, warum die Flugzeuge direkt und so schnell durch die Twin-Tower geflogen sind.

Das Original:

www.military.com

Bild: VIRIN: 467525-I-IQR48-411.jpg

Ein Flieger der U.S. Air Force transportiert am 30. März 1999 eine AGM-86C Conventional Air Launched Cruise Missile (CALCM) zu einer wartenden B-52H Stratofortress in RAF Fairford, Großbritannien. Die Stratofortress wird auf eine Mission zur Unterstützung der NATO Operation Allied Force vorbereitet, die die Luftoperation gegen Ziele in Jugoslawien ist.



Wie wäre es wenn man da noch etwas nachhelfen würde?