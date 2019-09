Der große Knall

„Wo waren Sie am 11. September?“ fragt Dr. Daniele Ganser häufig die Zuhörer bei seinen Vorträgen. Und obwohl dieses Ereignis nun schon mehr als anderthalb Jahrzehnte zurückliegt, wissen die meisten dennoch, wo sie an diesem schicksalhaften Tag gewesen sind. Die Jüngeren im Publikum können diese Frage jedoch beim besten Willen nicht beantworten, weil dieser Tag in den Tiefen der Kindheit steckt, die mit dem Erinnerungsvermögen nicht mehr erreichbar sind. Ganser macht seinen Zuhörern und sich selbst bei dieser Erkenntnis immer wieder bewusst, dass mittlerweile eine Generation herangereift ist, die in die Welt nach 9/11 hineingeboren wurde – eine Generation, die es gar nicht anders kennt, als dass sich die Welt im „War on Terror“ befindet. Drei in unterschiedlichen Dekaden geborene AutorInnen berichten darüber, wie sie den Tag erlebten, der sich in das kollektive Gedächtnis einbrennen sollte. Der Tag, der als Anlass für zahlreiche Kriege und Überwachungsgesetze diente. Der Tag, an dem die physikalischen Gesetze, so scheint es, Urlaub hatten.