Bei Wiederwahl: Netanjahu will Jordantal im besetzten Westjordanland annektieren

Quelle: Reuters

Kurz vor der Parlamentswahl in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt, bei seiner Wiederwahl das Jordantal im besetzten Westjordanland zu annektieren. Der palästinensische Ministerpräsident nannte ihn “zentralen Saboteur des Friedensprozesses”.

Auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Ramat Gan, einer Stadt in der Nähe von Tel Aviv, versprach Benjamin Netanjahu, die "israelische Souveränität" auf das Jordantal auszudehnen. Der israelische Ministerpräsident bezeichnete es als "unsere Ostgrenze, unsere Schutzmauer".