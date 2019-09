SoZ verbreitet mit Steuergeldern bezahlte Mythen und Märchen

Ausschnitt der bezahlten Seite in der Sonntags-Zeitung vom 8. September 2019© tamedia

Das war gewollt: Viele Leserinnen und Leser beachteten nicht, dass die Fleischlobby die ganze Seite der Sonntags-Zeitung zahlte.

Die meisten Leute lesen zuerst die grossen Titel und Untertitel und dann vielleicht den ganzen Artikel. Sie sind es nicht gewohnt, zuerst das Kleingedruckte am obersten Zeitungsrand zu lesen, wo in der Regel das Datum, der Name der Zeitung und manchmal die Seitenzahl stehen und nur selten «Sponsored» und «Tamedia Commercial Publishing».

Sofern die ganze Aufmachung der Seite auf den ersten Blick identisch scheint wie eine redaktionelle Seite, wird allzu leicht übersehen, dass der ganze Inhalt bezahlte Werbung ist. Das ist Absicht, sonst würde die Zeitung ein auffällig anderes Layout vorschreiben –…..