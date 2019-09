Afrika im Rampenlicht

In der Welt, in der wir heute leben, gibt es viele Bereiche, in denen Afrika und Russland Interessen haben, die sich objektiv überschneiden, in einem Wettlauf um die Kontrolle über die wichtigsten natürlichen Ressourcen, die wir nutzen, und um die politische Weltordnung des 21. Jahrhunderts zu gestalten. Etwa 50-52% der natürlichen Ressourcen der Erde befinden sich in Russland und Afrika, was bedeutet, dass Russland und die Länder auf dem afrikanischen Kontinent in der Regel eine gemeinsame Perspektive haben, wenn es darum geht, wie die Weltwirtschaft organisiert sein sollte. Expertendaten zufolge verfügt Afrika über etwa 30% der verbleibenden Mineralreserven der Welt und ist der Ort, an dem 83% der weltweiten Platinproduktion stattfinden, 45% der weltweiten Diamantenproduktion, 40% der weltweiten Goldminenproduktion, 47% der Kobaltproduktion, 43% der Palladiumproduktion und 42% der weltweiten Chromproduktion.

Während des Kalten Krieges war Afrika eine der wichtigsten Gebieten, in denen die UdSSR und die Vereinigten Staaten darum kämpften, ihre Einflussmöglichkeiten zu erweitern. Auf dem afrikanischen Kontinent gab es tendenziell eine stärkere Tendenz zu Moskau, da viele Afrikaner Russland als Freund und natürlichen Verbündeten sahen. Russland hat nie einen Teil Afrikas kolonisiert und eine einzigartige Rolle bei der Schaffung der Voraussetzungen für die Befreiung und Unterstützung unabhängiger afrikanischer Staaten beim Dekolonisationsprozess nach dem Zweiten Weltkrieg gespielt. Der Initiative und politischen Unterstützung Moskaus ist es zu verdanken, dass die Vereinten Nationen 1960 ihre historische Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit der Kolonialländer und Völker verabschiedet haben. Die UdSSR leistete umfassende Hilfe, einschließlich militärischer Unterstützung für nationale Befreiungsbewegungen in afrikanischen Ländern, um neu gegründeten Regierungen bei der Verteidigung ihrer Souveränität zu helfen. Hier weiter…….