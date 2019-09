Öl aus dem Iran in Begleitung von Kampfflugzeugen und U-Booten

Sauber aus manövriert

Der iranische Tanker Adrian Darya-1 liegt jetzt vor Tartus. Das russische Verteidigungsministerium hat das geladene Öl gekauft; das Schiff wurde angeblich von einem russischen U-Boot und einem Kampfflugzeug mit elektronischer Kampfausrüstung begleitet.

Wenn das russische Militär das Öl erst einmal hat, kann es damit tun, was es will. Auch, es beispielsweise an syrische Zivilisten verteilen. Weil die USA zwar an vielen Stellen herumpöbeln können, aber nicht gegen das russische Militär.

Es sind solche eleganten Züge, die immer wieder den qualitativen Unterschied zwischen den hiesigen Politikern und den russischen erkennen lassen. Quellen:1,2,

….passend dazu…. Persischer Golf: U.S. und E.U. bereiten „Koordination“ ihrer Streitkräfte vor Pentagon-Chef Mark Esper in Deutschland, Großbritannien und Frankreich und trifft in London Netanyahu. Vor der Entsendung der im Vorfeld in “Operation Sentinel” und “Force Generation” formal aufgeteilten Streitkräfte von U.S.A. und E.U. in den Persischen Golf, spricht sich U.S.-Verteidigungsminister Mark Esper heute in Paris bezüglich deren “Koordination” ab. Diese wird bereits seit Juli im Zentralkommando (Centcom) operativ vorbereitet. Die E.U.-Sreitkräfte, deren Entsendung in den Persischen Golf bzw an die Straße von Hormuz vor wenigen Tagen nach einem “informellen” Treffen von Militärministern aus E.U.-Staaten in Helsinki aufgeschoben worden war, werden laut E.U.-…..