Im freien Fall

…das sollte den Schweizern doch zu denken geben. Politiker und Medien die daraus entstandenen Kriegsverbrechen der USA nicht in Frage stellen. Offensichtliches als Verschwörungstheorie Abhandeln und blind den USA folgen.



Der Schweizer Historiker Dr. Daniele Ganser verwies am Freitag auf eine neue Studie eines US-Professors zum Einsturz des Gebäudes WTC7 am 11. September 2001 und schrieb dazu: »Jetzt sage ich erstmals: WTC7 wurde gesprengt.«

Der Präsident einer der größten politischen Parteien der Schweiz geriet dadurch so sehr in Rage, dass er gleich mehrere Tweets absetzte, in denen er u.a. von »pietätslosen Wirrköpfen«, »grenzenloser Dummheit«, »Aluhüten«, »Verschwörungs­theoretikern« und den ominösen »Flacherdlern« sprach.

Die Tweets des Parteipräsidenten wurden u.a. geliked vom ehemaligen CEO der NZZ-Gruppe, dem Publizistikleiter von CH Media, einem Redaktionsleiter von Tamedia, dem Blattmacher des Blick, zahlreichen weiteren Schweizer Journalisten, mehreren Nationalräten und National­rats­kandidaten diverser Parteien, einem Parteisekretär, sowie einem Vorstandsmitglied von Economiesuisse.

Mehr zu Schweizer Geopolitik und Medien auf…….