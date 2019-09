US-geheimer Militärstützpunkt in der Nähe der russischen Grenze entdeckt

Eine “geheime” US Army Special Forces Basis ist seit 2014 in Estland in Betrieb. So berichtete die Medien in Estland, nachdem sie angeblich Zugang zu der Einrichtung hatte.

Obwohl die Anwesenheit eines NATO-Kontingents in Estland, einem baltischen Land an der Nordwestgrenze Russlands, nie ein Geheimnis war, war die Anwesenheit von US-Truppen in einer angeblich geheimen Basis anscheinend eine gut gepflegte vertrauliche Information.

Das “Geheimnis” wurde vom estnischen Sender ERR aufgedeckt, nachdem einer seiner Journalisten lediglich die öffentlichen Aufzeichnungen des US-Verteidigungsministeriums analysiert hatte.

Lokale Medien haben immer versucht, die Tatsache zu vertuschen, dass Washington eine Militärbasis in der Region hat, indem sie sie als “nicht spezifizierte Trainingseinrichtung und Operationen” bezeichneten.

Das Netzwerk verurteilte unwillkürlich die “Geheimhaltung” des Standorts, da die USA nie militärische Einrichtungen in Estland anerkannt haben, wo nur britische NATO-Truppen offiziell auf der Militärbasis Tapa stationiert sind.

Laut Dokumenten des US-Verteidigungsministeriums werden die 15,7 Millionen Dollar, die dem estnischen Militärbasis zur Verfügung gestellt werden, für den Bau einer Reihe von Einrichtungen verwendet, darunter Kasernen, Waffentrainingseinrichtungen und ein Waffenreinigungsgebiet.

Nach einer halbjährigen Untersuchung konnten die ERR-Journalisten das Gebiet dieser Basis betreten, die angeblich ein rotierendes US-Spezialeinheiten-Regiment beherbergt.

Die Basis wurde 2014 gegründet, nachdem die Beziehungen zwischen dem benachbarten Russland und dem Westen ihre Abwärtsspirale begannen, so Oberst Kevin Stringer von der US-Armee, der vom Netzwerk zitiert wurde.

Frühere Berichte

Es ist nicht das erste Mal, dass “geheime” amerikanische Basen versehentlich der Öffentlichkeit und ihren potentiellen Gegnern durch Zufall oder mangelnde Aufsicht offenbart wurden.

Im November 2017 veröffentlichte eine beliebte mobile Fitness-App namens Strava die Karte mit dem Standort ihrer aktivsten Nutzer. Zur Überraschung vieler lag ein Teil der größten Konzentrationen nicht in Städten oder Sportzentren, sondern mitten im Nirgendwo.

Da einige dieser Cluster mit Standorten zusammenfielen, an denen es US-Militärstützpunkte gab, schlugen verschiedene Medien vor, dass die App von Soldaten in ihren Trainingseinheiten genutzt wurde. So könnten viele der nicht zugeteilten Konzentrationen auch zu geheimen US-Basen gehören.