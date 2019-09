The Quickening – Die Beschleunigung

An diesem Tag der Arbeit droht ein böser Wind die Atlantikküste heimzusuchen und zu verwüsten, wie eine lebende Metapher, die eine allgemeinere Verwüstung der letzten vier Monate des Jahres 2019 verheißt. Dieses Feiertagswochenende scheint mehr als in den vergangenen Jahren eine Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft zu markieren, zwischen einem Ende und einem Anfang.

Die Erschütterungen im August markieren anscheinend das Ende eines zehnjährigen Bullenmarktes – auch „die Erholung“ genannt – ein letzter verzweifelter Versuch der Zentralbank, mit einer orchestrierten Kampagne so zu tun, als wäre Wirtschaftswachstum auf einem endlichen Planeten unendlich. Die Magie der Kredite – „Geld“, das nicht an Ressourcen gebunden ist – hat der Zukunft den wirtschaftlichen Zauber entzogen, so dass wir Miley Cyrus-Videos sehen können, während wir Lay’s „Fried Pickle with ranch (dressing) flavored“ Kartoffelchips futtern können. Ja, das ist ein echtes Produkt – und ein weiterer Grund, warum sich Amerika mit den medizinischen Kosten selbst in den Ruin treibt. Die Folgekosten sind heutzutage lang und strafend. Hier weiter…….