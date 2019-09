Merkel-Regierung führt schleichendes Goldverbot ein

Bis 2017 war es in Deutschland möglich, Gold in Höhe von 15.000 Euro anonym zu kaufen. 2017 wurde diese Grenze dann bereits auf 10.000 Euro herabgesetzt. Ab 2020 soll der anonyme Goldkauf dann nur noch bis 2.000 Euro möglich sein. Wer mehr Gold kaufen will, muss sich ausweisen und dem Goldhändler seine Daten geben.

Damit nicht genug: Nicht nur der anonyme Goldkauf soll auf 2.000 Euro begrenzt werden, sondern die Merkel-Regierung will zudem noch die 50-Gramm-Regel einführen, die unabhängig vom Preis gelten….