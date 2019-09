Natron wird dem Bild auf der Arm & Hammer-Schachtel gerecht. Es ist die ultimative Medizin für schwere Arbeitstiere, die jeder Angehörige eines Heilberufs und alle Eltern verwenden sollten, um Vergiftungen wie bei der Katastrophe am Golf von Mexiko zu verringern.

Die Kombination mit anderen starken, aber basischen Naturstoffen wie Magnesiumchlorid, Selen und Jod bietet uns die beste Chance, einen giftigen Sturm zu überstehen, wie er sich in der Golfregion ausgebreitet hatte.

Natron ist die Nummer eins in jedem Plan zur Behandlung einer Aussetzung gegenüber aggressiven Chemikalien, wie sie bei einer Ölkatastrophe vorkommt. Die Regierung sollte in einem solchen Fall eingreifen, um die Versorgung mit Natron in der betroffenen Region sicherzustellen. Millionen Pfund davon sollten bevorratet und verteilt werden, da die Vorräte im örtlichen Supermarkt nicht lange halten, wenn die Öffentlichkeit von der Gefahr erfährt und weiß, wie man eine Entgiftungskur durchführt.

Wenn man zum ersten Mal einen üblen Geruch, einen üblen Geschmack….