Zur entscheidenden Frage: „Wer schafft Terroristen?“

Ist es nicht der Militärisch-industrielle Komplex, der Terroristen schafft? Blutgeld schmiert die US-Wirtschaft.

Eine erstaunliche Frage tauchte heute Morgen in meinem Kopf auf. „Was erhoffen sich internationale Terroristengruppen davon?“ Ein Blick auf das gesamte Konzept von George W. Bushs „Krieg gegen den Terror“ – ich frage mich, ob es überhaupt eine Krise geben würde, wenn sich mein Land vollständig von der Weltbühne zurückziehen würde. Könnte es sein, dass mein Land die einzige Hürde ist, die dem Frieden im Wege steht?

Ich habe heute einen Bericht des gelehrten Autors von „War and Empire: The American Way of Life“, Paul Atwood, gelesen. Die CounterPunch-Geschichte über den amerikanischen Militär-Industrie-Komplex (Military-Industrial Complex, MIC), mit dem man in endlosen Kriegen Blutgeld verdient. Viele von uns haben die Unternehmen ins Rampenlicht gerückt, die jede Chance auf Weltfrieden lähmen, aber niemand so effektiv…..