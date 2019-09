Tourismus frisst die Welt

1953 machten die Bergsteiger Tenzing Norgay und Edmund Hillary die erste bestätigte Besteigung des Mount Everest, des höchsten Gipfels der Welt. In jüngster Zeit ist der Everest so beliebt geworden, dass Fotos auftauchen, die riesige Reihen von Kletterern zeigen, die darauf warten, denselben Gipfel zu überwinden. Auf sehr hoch gelegenen Pfadene, wo einst nur Norgay und Hillary auftauchten, sterben heute Kletterer wegen Gedränge.

Eine weniger dramatische Version dieser Szene wird in der ganzen Welt gespielt – im Guten wie im Bösen. Die Zahl der internationalen Touristen ist seit Mitte des 20. Jahrhunderts mehr oder weniger exponentiell gestiegen und betrug 2018 rund 1,4 Milliarden. Europa hat den größten Anteil, aber die Region Asien und der Pazifik holen schnellauf:

Packen Sie Ihre Koffer:

Internationale Touristenankünfte

Source: United Nations World Tourism Organization via Our World in Data

Dieses Wachstum wurde durch Zusammenwirken mehrerer Faktoren bewirkt. Am offensichtlichsten ist, dass die verfügbaren Einkommen weltweit gestiegen sind, wobei die Gewinne Chinas in den vergangenen Jahren ganz besonders beeindruckend waren. Die Menschen leben länger……