Schöne neue (lukrative) digitale Medizin-Welt, oder: Babylon in Grossbritannien

Dr. med. Alexander von Paleske

Babylon, das war einst eine Stadt im Altertum in Mesopotamien, Blütezeit: 1800 vor bis 100 nach Chr., mit dem antiken Weltwunder der Hängenden Gärten von Semiramis.

Babylon, wo sich Bürger, die an Krankheiten litten, im Stadtzentrum trafen, um sich auszutauschen, in der Hoffnung, Behahandlungstipps zu erhaschen.

Heute findet oftmals ein derartiger Meinungsaustausch in diversen Chaträumen im Internet statt.

Babylon heute, das ist aber auch ein aus einem Startup sich entwickelnder Gesundheitskonzern

mit dem Ziel, die digitale Revolution in der Medizin in Grossbritannien und anderswo voranzutreiben, dabei ordentlich viel Geld zu verdienen, und schliesslich diesen Betrieb lukrativ an die Börse zu bringen.

Immer erreichbar

Der nächste Arzt in Babylon ist so weit wie das Smartphone, also…..