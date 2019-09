Saudi-Arabien gibt die Niederlage im Jemen zu und fordert Friedensverhandlungen

AFP

Vor zwei Wochen haben wir geschrieben, dass der Krieg gegen den Jemen bald enden wird. Die Saudis verloren ihre Verbündeten, sie verloren den Krieg und mussten auf Frieden bitten. Sie tun dies jetzt. Aber der Kampf im Jemen wird weiter gehen, bis dieses Land ein neues Gleichgewicht findet.

Heute bombardierte die Luftwaffe der Vereinigten Arabischen Emirate die jemenitischen Stellvertreter ihres “Verbündeten” Saudi-Arabien:

“Die international anerkannte Regierung des Jemen beschuldigte die emiratische Luftwaffe, ihre Truppen am Donnerstag anzugreifen, als sie in die wichtigste südliche Hafenstadt Aden reiste, um Separatisten zu bekämpfen, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt wurden. Die Luftangriffe töteten mindestens 30 Regierungskräfte, sagte ein jemenitischer Kommandant.

…

Oberst Mohamed al-Oban, ein Kommandant der Spezialeinheiten der Regierung in der Provinz Abyan, sagte, dass die Truppen auf der Straße waren, die am Donnerstag von Abyan nach Aden unterwegs war, als die Angriffe stattfanden und mindestens 30 Menschen töteten.

…

Mindestens sechs Überfälle wurden von emiratischen Kampfflugzeugen um die temporäre Hauptstadt herum durchgeführt, so die militärischen Quellen der Regierung, die darum baten, anonym zu bleiben.”