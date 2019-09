Die Schatten-Macht

Europa soll außenpolitisch erwachsen werden und sich um seine Verteidigung künftig selbst kümmern. Den Drohungen US-amerikanischer Regierungsmitglieder, ihr Land werde sich aufgrund der chronischen Undankbarkeit der Verbündeten künftig militärisch aus Europa zurückziehen, entsprechen immer wieder devote Beteuerung europäischer Politiker, die in dieselbe Richtung gehen. Klar, was wäre schon dagegen einzuwenden, „mehr Verantwortung in der Welt zu tragen“ und „auf eigenen Füßen zu stehen“? Dabei handelt es sich aber keineswegs um fürsorgliche Erziehungsmaßnahmen der „Schutzmacht“. Deutschland soll im globalen Showdown gegen den Erzrivalen Russland instrumentalisiert werden. Der folgende Text geht der Frage nach, wie aktuelle Meldungen in den Gesamtzusammenhang angelsächsischer Kriegsvorbereitungen einzuordnen sind und wie dabei versucht wird, die Menschen über die wirklichen Pläne zu täuschen.