Zeit, Afghanistan zu befreien

Nach 18 Jahren Krieg in Afghanistan – Amerikas längstem – sollen die Unterhändler der Vereinigten Staaten von Amerika und der Taliban einem Abkommen nahe sein, das den Abzug vieler der 14.000 US-Soldaten in dieser abgelegenen Nation zur Folge haben könnte.

Das ist die offizielle Version. Präsident Donald Trump indes ändert ständig seine Meinung über die Anzahl der abzuziehenden US-Soldaten. Die neueste Version des Weißen Hauses sieht 5.000 US-Soldaten in Afghanistan als permanente Garnison vor, um die wichtigsten Luftwaffenbasen in Bagram und Kandahar zu bewachen und die von den Vereinigten Staaten von Amerika installierte afghanische Marionettenregierung in Kabul zu schützen.

Ohne die Verteidigung durch US-Truppen würde das afghanische Regime von Ashraf Ghani in wenigen Tagen weggefegt werden. Sogar Trump hat das zugegeben. Die Sicherheit des Ghani-Regimes in Kabul zu gewährleisten würde zumindest ein Feigenblatt für die Behauptung liefern, dass die von den USA unterstützte Regierung immer noch das Sagen hat.

Die Pro-Kriegs-Rechte in Washington schreit bei dieser Aussicht…..