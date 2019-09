ENDLICH HAT DEUTSCHLAND SEINEN EIGENEN “SKRIPAL”-FALL!

„Svetlana Meierhöfer“, die als „Friedensaktivistin mit russischen Wurzeln“ angeblich im deutschen Außenministerium arbeitete, und dabei mächtig Werbung bei mir machte, Putin höchstselbst habe Skripal auf dem Gewissen. Hier nun also der nächste NATO-Troll, er nennt sich diesmal „Martin Tritschler“, und hat noch nicht einmal ein richtiges Facebook-Profil.

P.S: Bitte seht mir meinen unhöflichen Abschiedsgruß an ihn nach – Personen, die dergestalt mit Propaganda in Sozialen Medien ihr Geld verdienen, rangieren in meiner Gunst unterhalb meines Fußabtreters, und es fielen mir noch weitaus treffendere Bezeichnungen hierfür ein.