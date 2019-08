US-Militär hackte heimlich die paramilitärische Truppe des Iran

Stunden nachdem der Iran eine US-Überwachungsdrohne abgeschossen hatte, starteten amerikanische Militärhacker einen Cyberattacke gegen eine Datenbank, die vom Iran verwendet wird, um Öltanker und den Schiffsverkehr im Persischen Golf zu erfassen und zu überwachen. So die Washington Post unter Berufung auf US-Beamte.

Der Anschlag war gedacht als Alternative zum militärischen Luftangriff von Präsident Trump.

Der Iran behauptet, dass die Drohne in ihren Luftraum verletzt hätte, während die USA behaupten, sie sei im internationalen Luftraum gewesen.

Das US Cyber Command sprach die Operation nicht an und sagte der Washington Post: “Aus Gründen der Politik und der operativen Sicherheit diskutieren wir nicht über Cyberspace-Operationen.”

Dem Bericht zufolge war der Cyber-Anschlag seit Wochen in Arbeit, “wenn nicht gar Monaten”.

Beamte teilten der Zeitung auch mit, dass diese Cyber-Antwort zeigt, wie das Pentagon “sein Repertoire an Optionen zur Integration von Cyber in den militärischen Plan erweitert”, und wie Cybercom – das den Anschlag mit dem US-Zentralkommando koordiniert hat und in der Lage ist, regionale Kommandanten bei der Erreichung strategischer Ziele zu unterstützen. In diesem Fall um die Freiheit der Navigation auf einer der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt zu wahren”.

Der Cyberanschlag wurde entworfen, um den Feind zu schwächen. Der Iran versucht immer noch die Daten wieder herzustellen. Der Anschlag sei verhältnismäßig nicht so provokativ, um zu einer Eskalation zu führen, sagten Beamte. Washington Post

“Wenn man in diesem Bereich ist, gibt es immer die Möglichkeit einer Fehleinschätzung”, sagte ein US-Beamter und fügte hinzu: “Es gab Bedenken über eine iranische Reaktionen”, insbesondere gegen US-amerikanische oder israelische Interessen.

Und wie die notizen zeigen, stellt der Cyberattack “eine Beugung von offensiven Muskeln durch Cyber Command unter der Leitung von General Paul Nakasone dar”. Das Cyber Command wurde im Mai 2018 zu einem vollwertigen Kampfeinheit erhoben.

Das letzte Mal, als die USA (mit ziemlicher Sicherheit) den Iran per Cyberattacke angegriffen haben, war 2010 als das Stuxnet-Virus (vermutet, dass es von Israel und den Vereinigten Staaten erzeugt wurde) in iranische Computersysteme eingeschleust wurde die die Atomzentrifugen steuern. Es führte dazu, dass diese außer Kontrolle gerieten. Berichten zufolge hat das Virus fast 20% der iranischen Atomzentrifugen zerstört.