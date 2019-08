Es wird nicht übertrieben sein zu sagen, dass Kaschmir das schlimmste Konfliktgebiet der Welt ist. Schauen Sie irgendwo sonst in der Welt, wo es Konflikte gibt, es gibt nirgends ein totales Kommunikationsverbot. Von Gaza bis West Papua, von Hongkong bis zu den Gelben Westen in Frankreich…… die Welt weiß, was dort passiert. Von Jammu und Kaschmir in Indien wissen wir jedoch nicht, was dort vor sich geht, da es ein komplettes Verbot fur sämtliche Systeme der Kommunikation gibt.

Seit Beginn Countercurrents im Jahr 2002 habe ich viele Konflikte in verschiedenen Teilen der Welt abgedeckt, angefangen beim Irak-Krieg. Nirgends war es so schlimm für die Kommunikation wie hier.

Am 5. August 2019 hob die indische Regierung die Artikel 370 und 35A auf, die Jammu und Kaschmir in der indischen Union einen Sonderstatus einräumten. Man löste den Staat auf und teilte ihn in zwei Unions-Territorien auf. Es sind 25 Tage…..