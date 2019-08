Forschungsarbeiten? Darpa sucht nach unterirdischen Möglichkeiten

“Achtung, Stadtbewohner! Wir sind daran interessiert, Universitäten oder kommerziell verwaltete unterirdische Stadttunnel oder ähnliche Anlagen zu mieten um Forschung und Experimente zu tätigen. So ein Tweet der Agentur am Mittwoch.

Attention, city dwellers! We’re interested in identifying university-owned or commercially managed underground urban tunnels & facilities able to host research & experimentation. https://t.co/tHZ1Tqy5nV

It’s short notice… We’re asking for responses by Aug. 30 at 5:00 PM ET. pic.twitter.com/TSWO07bJam — DARPA (@DARPA) 28. August 2019

“Der ideale Raum wäre eine von Menschen geschaffene unterirdische Umgebung, die sich über mehrere Stadtblöcke mit komplexem Grundriss und mehreren Stockwerken erstreckt, einschließlich Atrien, Tunneln und Treppenhäusern. Räume, die derzeit abgesperrt sind und vorübergehend für Tests genutzt werden können.

Laut Request for Information (RFI) wird “der unterirdische Bereich – ob künstliche Tunnel, städtische unterirdische Infrastruktur oder natürliche Höhlennetze – für globale Sicherheits- und katastrophenbezogene Such- und Rettungseinsätze immer wichtiger”.

DARPA ist daran interessiert, den Stand der Technik bei innovativen Technologien zu verbessern, die es zukünftig ermöglichen können, unbekannte komplexe unterirdische Umgebungen schnell zu kartieren, zu navigieren und zu durchsuchen.

Wie The Verge feststellt, ist das Projekt “wahrscheinlich mit der SubT Challenge verbunden, die darauf abzielt, Soldaten und Nothelfern zu unterstützen, diese Räume schneller zu navigieren. (DARPA ist eine militärische Forschungsagentur, aber obwohl sie sich oft auf Kampftechnologien konzentriert, ist das nicht der Kernpunkt ihrer Arbeit – sie hat auch geholfen, das Internet mit ARPANET zu erschaffen.).

Die Agentur führte im April ein SubT-Experiment in der Edgar Experimental Mine in Colorado durch, dann ein weiteres in zwei Minen in Pittsburgh, Pennsylvania letzten Monat. Es ist jedoch festzustellen, dass urbane Standorte ihre eigenen Herausforderungen darstellen. –The Verge



Der Aufruf der DARPA, die neue Technologien für die Nutzung durch das Militär zu entwickelt, stimmt die Menschen nachdenklich, wenn man bedenkt, dass die Agentur bekanntermaßen enge Beziehungen zu öffentlichen Universitäten und Unternehmen wie SAIC unterhält, die alle über umfangreiche Einrichtungen verfügen, von denen man meinen könnte, dass sie den Anforderungen entsprechen.

Die Agentur hatte sogar einen Sinn für Humor, als ein Twitter-Nutzer fragte, ob sie “nach neuen Orten suchen, um alle Demogorgone zu behalten”, ein Hinweis auf Netflixs Serie “Stranger Things”.

Aber Bitte doch. Demogorgone gehören doch ins Energieministerium…..;)

– DARPA (@DARPA) 28. August 2019

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was die DARPA entwickelt hat – Roboterspione, selbstlenkende Kugeln und weiche Exoskelette – klicken Sie hier.