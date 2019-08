BILDERBERG: Was läuft hinter den Kulissen? Teilnehmerin Sonja Jost im Interview!

Das Bilderbergtreffen 2019 fand in Montreux am Genfer See statt. Mit dabei war unter anderen Sonja Jost. Frau Jost ist Geschäftsführerin des Start-Up Unternehmens DexLeChem, welches sich auf chemisch nachhaltige Produktion für Kosmetik und Pharmaprodukte konzentriert. Das Ziel des Interviews war es, vor allem etwas über die Natur des Treffens, weniger über dessen Inhalt zu erfahren. Aufgrund der sogenannten Chatham House Rules ist es Bilderberg-Teilnehmern zwar erlaubt über Inhalte des Treffens zu berichten, allerdings stets ohne Namensnennung.

