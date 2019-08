„Diesmal wird der Goldpreis nicht stoppen!“

Der US-Ökonom Peter Schiff glaubt, dass die Fed in der nächsten Rezession die gleichen Maßnahmen ergreifen wird, wie nach der letzten Krise. Die Erkenntnis, dass die Fed über keine Ausstiegsstrategie verfüge, werde Gold viel höher steigen lassen.

Goldpreis: Viele Allzeithochs

Der Goldpreis hat in zahlreichen Währung neue Allzeithochs markiert. Zuletzt war Gold auch in Euro so teuer wie nie zu vor. Gemessen in der internationalen Handelswährung US-Dollar liegt der Goldpreis mit derzeit 1.540 US-Dollar noch 20 Prozent hinter dem Rekordhoch von September 2011 zurück. Der US-Ökonom, Publizist und Fondsbetreiber Peter Schiff glaubt, dass es nicht mehr allzu lange dauern kann….