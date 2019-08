Die herrschende Klasse der USA bereitet Diktatur vor

Hinter dem Rücken der Bevölkerung arbeiten amerikanische Gesetzgeber, Militärführer und Geheimdienstmitarbeiter daran, die Exekutive mit diktatorischen Vollmachten auszustatten. Diese Geheimoperation wird von beiden großen Parteien getragen und hat das Ziel, sozialen Widerstand in den Vereinigten Staaten zu unterdrücken.

Am 27. Juli gab Donald Trump einen Einblick in diese Vorbereitungen des Staatsapparats, als er folgenden Tweet postete: „Es wird erwogen, die Antifa …. als wichtige Terrororganisation einzustufen (ebenso wie die [Bandenorganisation Mara Salvatrucha] MS-13 und andere). Das würde es der Polizei erleichtern, ihren Job zu machen!“ Am 17. August wiederholte Trump die gleiche Drohung.

Trump hat sich die Aktionen von Antifa – einem losen Zusammenschluss, zu dem Aktivisten aus der Mittelklasse, aber zweifellos auch Polizeiprovokateure…..