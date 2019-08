Philosophie Professor warnt: “Wir haben bereits eine gefährliche wissenschaftliche Diktatur”

Eine gefährliche wissenschaftliche Diktatur

Eine gefährliche wissenschaftliche Diktatur hat die westliche Kultur durchdrungen. Man hört es in den Stimmen von Politikern, die rezitieren: “Der Klimawandel wird die Erde in zehn Jahren zerstören.” Man kann es in den Medien hören, wenn sprechende Köpfe wiederholen: “Impfstoffe sind 100% sicher und wirksam.” (1)

Eine starke Form des Gruppendenkens hat den Geist der Massen infiziert. Es beginnt ganz oben, mit der akademischen Elite, die eine schlechte Theorie oder Methodik akzeptiert und sich auf den Rücken klopft, um sich der Idee anzupassen.

Diese elitären Geistlichen haben eine neue Religion gegründet, die als “Wissenschaft” bekannt ist. Sie glauben, dass sie in ihrem Fachgebiet das entscheidende Mitspracherecht haben, sei es in der Medizin, in der Klimaforschung oder in den Sozialwissenschaften und der öffentlichen Ordnung.

Hypnotisiert, passen sich die Massen an und verehren eine “Wissenschaft”, von der sie glauben, dass sie…..