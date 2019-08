Bei all diesen internationalen Plaudereien wie der G-7 geht es um die unsicheren Versorgungslinien, die das globale Spiel in Gang halten. Die kritischen Wege liefern Öl in die ganze Welt. China importiert täglich etwa 10 Millionen Barrel, um seinen Betrieb aufrechtzuerhalten. Es produziert weniger als 4 Millionen Barrel pro Tag. Nur etwa 15 Prozent der Importe kommen aus dem Nachbarland Russland. Der Rest kommt aus dem Mittleren Osten, Afrika und Südamerika. Denkt daran: Lange Reihen von Tankschiffen, die große Entfernungen über die Meere zurücklegen und durch enge Meerengen navigieren. Die chinesische Formel ist einfach: Öl rein, Export raus. Es hat in den letzten Jahrzehnten gut für sie funktioniert. Die Dinge gehen weiter, bis sie es nicht mehr tun.

Dieses Spiel wird von einem fabelhaften Schuldenstrom geschmiert, der von chinesischen Banken erzeugt wird, die letztendlich der Kommunistischen Partei unterstehen. Die Partei ist der chinesische Puffer zwischen Bankwesen und Realität. Wenn die Partei diese Notsignale, die die Banken aussenden, nicht mag, dann tut sie einfach so, als würden die Signale nicht durchkommen, während sie den Hokus Pokus mit ihrer digitalen Buchhaltung macht, und die Dinge scheinen noch eine Weile länger in Ordnung zu sein.

Die USA produzieren täglich etwas mehr als 12 Millionen Barrel Öl. Etwa 6,5…..